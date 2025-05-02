Землетрясение в Стамбуле повредило почти 4,3 тысячи зданий
Разрушенные здания в Стамбуле. Обложка © X / George Taso Tsien (Mutual Following)
Специалисты обследовали свыше 36 тысяч зданий в Стамбуле после разрушительного землетрясения. По итогам первичной проверки установлено: свыше 4 тысяч строений получили повреждения. Об этом заявил министр окружающей среды, урбанизма и изменения климата Турции Мурат Курум.
«27 697 зданий не пострадали, а 4 295 зданий получили незначительные повреждения», — передаёт слова главы ведомства агентство IHA.
Министр отметил, что сейчас в 81 городе Турции обеспечены безопасные условия для строительства около 50 миллионов домов. По его словам, несмотря на критику со стороны оппозиции, работы по строительству социального жилья продолжаются, и в Стамбуле количество таких объектов уже составило 125 тысяч.
Напомним, 23 апреля у берегов Стамбула произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки ощущались во всём районе Мраморного моря. На фоне природных катаклизмов россияне стали массово отменять туры на турецкий курорт.