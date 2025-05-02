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1 мая, 23:47

Масштабный пожар уничтожает центральный рынок в ингушской Сунже

Центральный рынок вспыхнул в ингушской Сунже, огонь охватил более 1200 квадратов

Пожар на рынке в Сунже. Обложка © Telegram / Администрация г.Сунжа

Пожар на рынке в Сунже. Обложка © Telegram / Администрация г.Сунжа

Масштабный пожар вспыхнул на центральном рынке в городе Сунжа в Ингушетии в ночь на 2 мая. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов. Огонь охватил свыше 1200 квадратных метров. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Пожар на рынке в Сунже. Видео © Telegram / Администрация г.Сунжа

«Пожарные службы работают в усиленном режиме, чтобы справиться с огнём и предотвратить его дальнейшее распространение», сообщили в местной администрации.

По данным мэрии, по состоянию на 02:12 пожар удалось локализовать. На место прибыли собственники торговых павильонов, а также глава города Аслан Умаров. Ведётся работа по предотвращению возникновения новых очагов.

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А недавно в Тбилиси также произошёл крупный пожар на популярном среди туристов вещевом рынке, расположенном в центре города у станции метро «Вокзальная площадь». Причины инцидента устанавливаются.

Антон Голыбин
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