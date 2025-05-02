Масштабный пожар уничтожает центральный рынок в ингушской Сунже
Центральный рынок вспыхнул в ингушской Сунже, огонь охватил более 1200 квадратов
Пожар на рынке в Сунже. Обложка © Telegram / Администрация г.Сунжа
Масштабный пожар вспыхнул на центральном рынке в городе Сунжа в Ингушетии в ночь на 2 мая. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов. Огонь охватил свыше 1200 квадратных метров. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.
Пожар на рынке в Сунже. Видео © Telegram / Администрация г.Сунжа
«Пожарные службы работают в усиленном режиме, чтобы справиться с огнём и предотвратить его дальнейшее распространение», — сообщили в местной администрации.
По данным мэрии, по состоянию на 02:12 пожар удалось локализовать. На место прибыли собственники торговых павильонов, а также глава города Аслан Умаров. Ведётся работа по предотвращению возникновения новых очагов.
А недавно в Тбилиси также произошёл крупный пожар на популярном среди туристов вещевом рынке, расположенном в центре города у станции метро «Вокзальная площадь». Причины инцидента устанавливаются.