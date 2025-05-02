Масштабный пожар уничтожает центральный рынок в ингушской Сунже

Масштабный пожар вспыхнул на центральном рынке в городе Сунжа в Ингушетии в ночь на 2 мая. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов. Огонь охватил свыше 1200 квадратных метров. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Пожар на рынке в Сунже. Видео © Telegram / Администрация г.Сунжа

«Пожарные службы работают в усиленном режиме, чтобы справиться с огнём и предотвратить его дальнейшее распространение», — сообщили в местной администрации.

По данным мэрии, по состоянию на 02:12 пожар удалось локализовать. На место прибыли собственники торговых павильонов, а также глава города Аслан Умаров. Ведётся работа по предотвращению возникновения новых очагов.