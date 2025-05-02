Трамп: Америка больше остальных сделала для победы во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка сыграла решающую роль в разгроме нацисткой Германии 80 лет назад, сделав для победы намного больше других стран антигитлеровской коалиции. В связи с этим он объявил 8 мая Днём Победы во Второй мировой войне. Соответствующий пост политик опубликовал в соцсети Truth Social.

«Мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна — несравнимо больше. Сегодня я объявляю 8 мая Днём Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днём Победы в Первой мировой», — заявил Трамп.

Американский лидер уверен, якобы «никто не сравнился» с янки по силе, храбрости и военному мастерству в этих военных конфликтах. Однако из-за отсутствия лидеров страна перестала праздновать былые победы. Пришло время это исправить, заключил республиканец.