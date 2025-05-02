Тарифы ЖКХ изменятся в России 1 июля: Кому ждать дорогих коммуналок?

С 1 июля 2025 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России будут проиндексированы в среднем на 11,9%. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Индексация коснётся стоимости газа, электроэнергии, воды и отопления», — заявил Аксененко РИА «Новости».

При этом депутат подчеркнул, что стоимость платёжек может отличаться от региона к региону. Предельные отклонения от среднего показателя также утверждены Правительством РФ. По словам Аксененко, главными причинами повышения тарифов являются износ коммунальной инфраструктуры и инфляция. Также он отметил важность «прозрачности» платежей за ЖКУ.

«Заплатил за воду и уверен, что деньги пойдут на модернизацию труб. Каждая копейка должна быть «окрашена», тогда люди будут платить, а не собирать долги», — резюмировал депутат.