Тарифы ЖКХ изменятся в России 1 июля: Кому ждать дорогих коммуналок?
Депутат Госдумы Аксененко: Тарифы ЖКХ в России проиндексируют с 1 июля на 11,9%
Счета ЖКХ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / igorykor
С 1 июля 2025 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России будут проиндексированы в среднем на 11,9%. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
«Индексация коснётся стоимости газа, электроэнергии, воды и отопления», — заявил Аксененко РИА «Новости».
При этом депутат подчеркнул, что стоимость платёжек может отличаться от региона к региону. Предельные отклонения от среднего показателя также утверждены Правительством РФ. По словам Аксененко, главными причинами повышения тарифов являются износ коммунальной инфраструктуры и инфляция. Также он отметил важность «прозрачности» платежей за ЖКУ.
«Заплатил за воду и уверен, что деньги пойдут на модернизацию труб. Каждая копейка должна быть «окрашена», тогда люди будут платить, а не собирать долги», — резюмировал депутат.
Ранее сообщалось, что россияне могут сэкономить на оплате услуг ЖКХ, оформив льготы и субсидии. Например, семьи, чьи расходы на ЖКУ превышают установленный в регионе порог от совокупного дохода, имеют право на более выгодные условия.