День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 03:59

Тарифы ЖКХ изменятся в России 1 июля: Кому ждать дорогих коммуналок?

Депутат Госдумы Аксененко: Тарифы ЖКХ в России проиндексируют с 1 июля на 11,9%

Счета ЖКХ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / igorykor

Счета ЖКХ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / igorykor

С 1 июля 2025 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России будут проиндексированы в среднем на 11,9%. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Индексация коснётся стоимости газа, электроэнергии, воды и отопления», — заявил Аксененко РИА «Новости».

При этом депутат подчеркнул, что стоимость платёжек может отличаться от региона к региону. Предельные отклонения от среднего показателя также утверждены Правительством РФ. По словам Аксененко, главными причинами повышения тарифов являются износ коммунальной инфраструктуры и инфляция. Также он отметил важность «прозрачности» платежей за ЖКУ.

«Заплатил за воду и уверен, что деньги пойдут на модернизацию труб. Каждая копейка должна быть «окрашена», тогда люди будут платить, а не собирать долги», — резюмировал депутат.

Путин счёл несвоевременную индексацию тарифов по ЖКХ ударом по карману россиян
Путин счёл несвоевременную индексацию тарифов по ЖКХ ударом по карману россиян

Ранее сообщалось, что россияне могут сэкономить на оплате услуг ЖКХ, оформив льготы и субсидии. Например, семьи, чьи расходы на ЖКУ превышают установленный в регионе порог от совокупного дохода, имеют право на более выгодные условия.

Антон Голыбин
  • Новости
  • ЖКХ
  • Госдума
  • Социальные проблемы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar