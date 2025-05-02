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2 мая, 06:22

Автор хита из фильма «Бестолковые» сгорела при пожаре в США

При пожаре в США погибла автор хита из фильма «Бестолковые» Джилл Собьюл

Джилл Собьюл. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ jillsobule

Джилл Собьюл. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ jillsobule

В возрасте 66 лет при пожаре в пригороде Миннеаполиса погибла известная американская певица и автор песен, создавшая хит Supermodel для фильма «Бестолковые», Джилл Собьюл. Об этом сообщил менеджер исполнительницы Джон Портер.

Сообщение о возгорании полиция пригорода Вудбери получила ранним утром четверга. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили полностью охваченный огнём дом и тело Собьюл.

«Джилл Собьюл была силой природы и защитницей прав человека, чья музыка вплетена в нашу культуру. Я надеюсь, что её музыка, память и наследие будут жить и вдохновлять других»,заявил менеджер певицы местному изданию Star Tribune.

Джилл Собьюл прославилась, в частности, благодаря своему хиту «I Kissed a Girl» 1995 года, который вошёл в двадцатку лучших песен Billboard.

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Мария Любицкая
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