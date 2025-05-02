Автор хита из фильма «Бестолковые» сгорела при пожаре в США

В возрасте 66 лет при пожаре в пригороде Миннеаполиса погибла известная американская певица и автор песен, создавшая хит Supermodel для фильма «Бестолковые», Джилл Собьюл. Об этом сообщил менеджер исполнительницы Джон Портер.

Сообщение о возгорании полиция пригорода Вудбери получила ранним утром четверга. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили полностью охваченный огнём дом и тело Собьюл.

«Джилл Собьюл была силой природы и защитницей прав человека, чья музыка вплетена в нашу культуру. Я надеюсь, что её музыка, память и наследие будут жить и вдохновлять других», — заявил менеджер певицы местному изданию Star Tribune.

Джилл Собьюл прославилась, в частности, благодаря своему хиту «I Kissed a Girl» 1995 года, который вошёл в двадцатку лучших песен Billboard.