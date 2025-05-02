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2 мая, 07:13

Трамп заявил о прекращении госфинансирования радио NPR и службы телевещания PBS

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп принял решение о прекращении государственной поддержки сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS, аргументируя решение «предвзятой подачей новостей». Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Не имеет значение, какие взгляды продвигают NPR и PBS. Важно то, что ни одна из этих структур не предоставляет налогоплательщикам справедливого, достоверного и беспристрастного освещения текущих событий», — говорится в указе американского лидера.

Согласно распоряжению Трампа, федеральные агентства должны немедленно прекратить любое финансирование, как прямое, так и косвенное, в адрес NPR и CBS. Также Трамп призвал пересмотреть все существующие финансовые договорённости с этими организациями. В дополнение к этому, министр здравоохранения и социальных служб проведёт проверку в отношении NPR и PBS на предмет дискриминации при приёме на работу.

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Напомним, ещё в марте лидер США Дональд Трамп призывал Конгресс немедленно прекратить финансирование NPR и PBS. Американский лидер делал немало и других заявлений, проведя первые 100 дней повторного президентства в беспрецедентно интенсивном режиме. За этот период Трамп подписал около 140 указов.

Мария Любицкая
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