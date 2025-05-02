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Регион
2 мая, 07:29

Тела пожарных-десантников нашли в лесу Забайкалья спустя 10 дней поисков

В лесу найдены тела пожарных, пропавших в Забайкалье

Тела пожарников-десантников нашли в лесу Забайкалья спустя 10 дней поисков. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Тела пожарников-десантников нашли в лесу Забайкалья спустя 10 дней поисков. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Забайкальском крае обнаружены тела трёх пожарных-десантников, пропавших 23 апреля в Тунгокоченском округе после тушения лесных пожаров, сообщило министерство природы региона в своём Telegram-канале.

По данным ведомства, погибших нашли сотрудники Читинской авиабазы в лесу, в 10 километрах от их табора. Сейчас следственная группа выясняет обстоятельства трагедии.

Минприроды региона также передало слова соболезнования от коллектива Читинской авиабазы родным и близким погибших — Абрамова Андрея Викторовича, Алёкминского Андрея Дмитриевича и Назимова Александра Владимировича, выразив глубокую скорбь и поддержку.

Позже в ведомстве добавили, что семьи погибших получат страховые выплаты и материальную помощь от Читинской авиабазы.

В Забайкалье решили ограничить передвижение граждан из-за пожаров
В Забайкалье решили ограничить передвижение граждан из-за пожаров

Напомним, в конце апреля трое сотрудников пожарной службы, участвовавших в борьбе с лесными пожарами в Забайкальском крае, перестали выходить на связь во время выполнения работ в лесном массиве. По факту их исчезновения региональное следственное управление СК России возбудило уголовное дело.

Оксана Попова
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