Тела пожарных-десантников нашли в лесу Забайкалья спустя 10 дней поисков
В лесу найдены тела пожарных, пропавших в Забайкалье
Тела пожарников-десантников нашли в лесу Забайкалья спустя 10 дней поисков. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В Забайкальском крае обнаружены тела трёх пожарных-десантников, пропавших 23 апреля в Тунгокоченском округе после тушения лесных пожаров, сообщило министерство природы региона в своём Telegram-канале.
По данным ведомства, погибших нашли сотрудники Читинской авиабазы в лесу, в 10 километрах от их табора. Сейчас следственная группа выясняет обстоятельства трагедии.
Минприроды региона также передало слова соболезнования от коллектива Читинской авиабазы родным и близким погибших — Абрамова Андрея Викторовича, Алёкминского Андрея Дмитриевича и Назимова Александра Владимировича, выразив глубокую скорбь и поддержку.
Позже в ведомстве добавили, что семьи погибших получат страховые выплаты и материальную помощь от Читинской авиабазы.
Напомним, в конце апреля трое сотрудников пожарной службы, участвовавших в борьбе с лесными пожарами в Забайкальском крае, перестали выходить на связь во время выполнения работ в лесном массиве. По факту их исчезновения региональное следственное управление СК России возбудило уголовное дело.