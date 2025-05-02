Тела пожарных-десантников нашли в лесу Забайкалья спустя 10 дней поисков

В Забайкальском крае обнаружены тела трёх пожарных-десантников, пропавших 23 апреля в Тунгокоченском округе после тушения лесных пожаров, сообщило министерство природы региона в своём Telegram-канале.

По данным ведомства, погибших нашли сотрудники Читинской авиабазы в лесу, в 10 километрах от их табора. Сейчас следственная группа выясняет обстоятельства трагедии.

Минприроды региона также передало слова соболезнования от коллектива Читинской авиабазы родным и близким погибших — Абрамова Андрея Викторовича, Алёкминского Андрея Дмитриевича и Назимова Александра Владимировича, выразив глубокую скорбь и поддержку.

Позже в ведомстве добавили, что семьи погибших получат страховые выплаты и материальную помощь от Читинской авиабазы.