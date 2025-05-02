Жители более 90 населённых пунктов в Подмосковье остались без света после снегопада

В Подмосковье майский циклон с мокрым снегом и ураганным ветром привёл к образованию наледи на проводах. В ночь на 2 мая из-за этого рухнуло множество деревьев и оборвались линии электропередач. 26 тысяч человек остались без электричества.

«По всей области обесточены 237 линий электропередач, 4,4 тыс. трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тыс. человек», — написал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём телеграм-канале.

Наибольший ущерб зафиксирован в северных и северо-западных районах Подмосковья — Талдомском, Дмитровском и Сергиево-Посадском округах. В Сергиевом Посаде без света остаются 46 населённых пунктов, что затрагивает порядка 5,5 тыс. человек, а также приостановлена работа 11 котельных. В Дмитровском округе электроснабжение отсутствует в 47 населённых пунктах, а 21 котельная временно отключена.

Губернатор сообщил, что свыше 200 аварийных бригад ликвидируют последствия непогоды. Они расчищают дороги и железнодорожные пути. Воробьёв также отметил, что все ресурсы и силы мобилизованы для борьбы с последствиями стихии.