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2 мая, 08:20

Жители более 90 населённых пунктов в Подмосковье остались без света после снегопада

Воробьёв: 26 тысяч человек остались без электричества из-за снега в Подмосковье

Снегопад. Обложка © Life.ru

Снегопад. Обложка © Life.ru

В Подмосковье майский циклон с мокрым снегом и ураганным ветром привёл к образованию наледи на проводах. В ночь на 2 мая из-за этого рухнуло множество деревьев и оборвались линии электропередач. 26 тысяч человек остались без электричества.

«По всей области обесточены 237 линий электропередач, 4,4 тыс. трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тыс. человек», написал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём телеграм-канале.

Наибольший ущерб зафиксирован в северных и северо-западных районах Подмосковья — Талдомском, Дмитровском и Сергиево-Посадском округах. В Сергиевом Посаде без света остаются 46 населённых пунктов, что затрагивает порядка 5,5 тыс. человек, а также приостановлена работа 11 котельных. В Дмитровском округе электроснабжение отсутствует в 47 населённых пунктах, а 21 котельная временно отключена.

Губернатор сообщил, что свыше 200 аварийных бригад ликвидируют последствия непогоды. Они расчищают дороги и железнодорожные пути. Воробьёв также отметил, что все ресурсы и силы мобилизованы для борьбы с последствиями стихии.

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Алиса Хуссаин
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