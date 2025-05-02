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2 мая, 09:40

Известного итальянского дизайнера и друга Ирины Шейк обвинили в сексуальном насилии

The Independent: Дизайнеру Тиши предъявили обвинение в сексуальном насилии

Ирина Шейк и Риккардо Тиши. Обложка © ТАСС / APS-Medias/ABACA / Reynaud Julien

Ирина Шейк и Риккардо Тиши. Обложка © ТАСС / APS-Medias/ABACA / Reynaud Julien

Одного из самых влиятельных итальянских дизайнеров, а также бывшего креативного директора Givenchy и Burberry Риккардо Тиши обвинили в сексуальном насилии. Иск против модельера и давнего друга модели Ирины Шейк подал 35-летний мужчина, сообщает издание The Independent.

Заявление поступило в Верховный суд Нью-Йорка 29 апреля. Патрик Купер утверждает, что летом прошлого года он отправился в бар в Восточном Гарлеме (район Манхэттена), где дизайнер якобы подсыпал ему наркотики, а потом изнасиловал у себя дома.

«Я был настолько дезориентирован, что не понимал, где нахожусь, что происходит и что со мной делают», — заявил Купер.

Купер требует от дизайнера возмещения ущерба. Официальный представитель Тиши охарактеризовал обвинения как «абсолютно ложные» и выразил уверенность, что дизайнер будет оправдан в ходе судебного разбирательства. Сам модельер ситуацию никак не комментирует.

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Алиса Хуссаин
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