Известного итальянского дизайнера и друга Ирины Шейк обвинили в сексуальном насилии
The Independent: Дизайнеру Тиши предъявили обвинение в сексуальном насилии
Ирина Шейк и Риккардо Тиши. Обложка © ТАСС / APS-Medias/ABACA / Reynaud Julien
Одного из самых влиятельных итальянских дизайнеров, а также бывшего креативного директора Givenchy и Burberry Риккардо Тиши обвинили в сексуальном насилии. Иск против модельера и давнего друга модели Ирины Шейк подал 35-летний мужчина, сообщает издание The Independent.
Заявление поступило в Верховный суд Нью-Йорка 29 апреля. Патрик Купер утверждает, что летом прошлого года он отправился в бар в Восточном Гарлеме (район Манхэттена), где дизайнер якобы подсыпал ему наркотики, а потом изнасиловал у себя дома.
«Я был настолько дезориентирован, что не понимал, где нахожусь, что происходит и что со мной делают», — заявил Купер.
Купер требует от дизайнера возмещения ущерба. Официальный представитель Тиши охарактеризовал обвинения как «абсолютно ложные» и выразил уверенность, что дизайнер будет оправдан в ходе судебного разбирательства. Сам модельер ситуацию никак не комментирует.
Ранее Life.ru сообщал, что российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина обвинили в сексуальных домогательствах. Спортсмен якобы пытался затащить в отель женщину, однако она сумела отбиться и убежать. После случившегося хоккеист не стал что-либо комментировать.