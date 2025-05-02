Контрразведка ФРГ признала партию АдГ «правоэкстремистской»

Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ (контрразведка ФРГ) классифицировала партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) в качестве правоэкстремистской организации. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«С сегодняшнего дня Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ классифицирует партию «Альтернатива для Германии» как устоявшуюся экстремистскую организацию», — утверждается в заявлении.