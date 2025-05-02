Контрразведка ФРГ признала партию АдГ «правоэкстремистской»
Флаг Германии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / maitrecortex
Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ (контрразведка ФРГ) классифицировала партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) в качестве правоэкстремистской организации. Об этом говорится в заявлении ведомства.
«С сегодняшнего дня Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ классифицирует партию «Альтернатива для Германии» как устоявшуюся экстремистскую организацию», — утверждается в заявлении.
В заявлении подчёркивается, что партия пропагандирует экстремистские идеи и в своих заявлениях отрицает ценность человеческой жизни.
Примечательно, что именно сторонники партии «Альтернатива для Германии» не раз выступали против антироссийской политики, которая активно продвигается в ФРГ. Так, ранее Life.ru сообщал, что представители партии АдГ осудили решение Берлина запретить послу РФ участвовать в памятных событиях по случаю 9 Мая, и напомнили, какую цену Красная армия заплатила за победу в той войне.