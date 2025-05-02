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2 мая, 09:29

«Опережали время»: Явлинский обвинил США в срыве экономических реформ в СССР в 1991 году

Явлинский: США тайно сорвали экономические реформы в 1990-х, чтобы ослабить СССР

Флаг США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KENNY TONG

Флаг США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KENNY TONG

Российский экономист и политик, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский обвинил США в намеренном срыве экономических реформ в СССР в 1991 году. По его утверждению, основанному на рассекреченных документах Совета национальной безопасности США, Вашингтон опасался, что успешные реформы укрепят Советский Союз.

Явлинский поделился с ТАСС, что после отклонения его экономической реформы, госсекретарь США Джеймс Бейкер преподнёс ему книгу с личным посланием. Лишь спустя годы, благодаря рассекреченным документам, основатель «Яблока» осознал значение этих слов.

«Ваши экономические идеи были правильными, но, к сожалению, опережали время», — написал госсекретарь США Джеймс Бейкер в письме к Явлинскому.

Российский политик рассказал, что рассекреченные данные Совбеза США ему передал экономист Джеффри Сакс, крайне возмущённый всплывшей информации. Как затем отметил Явлинский, Штаты, вероятно, пытались тихо устранить сильного конкурента в лице СССР, потому вмешались и сорвали принятие реформы.

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А ранее в США рассекретили часть документов, связанных с 35-м президентом США Джоном Кеннеди. После обнародования информации возникло предположение, что американского лидера устранили из-за связи с «русской проституткой».

Мария Любицкая
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