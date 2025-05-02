«Может затянуться на недели»: Историк рассказал, как пройдёт конклав в Ватикане

Кардиналы, не достигшие 80-летнего возраста на момент кончины понтифика, получат право участвовать в конклаве, который состоится 7 мая. Об этом 360.ru рассказал исследователь истории Ватикана Алексей Юдин.

По его данным, в нынешнем году сложилась необычная ситуация: из 135 кардиналов, имеющих возможность проголосовать, в Ватикан прибудут лишь 132. Двое из них — Антонио Канисарес Ловьера из Испании и Джон Нджуе из Кении — не смогут присутствовать из-за состояния здоровья. Ещё один участник, Анджело Беччу, отказался приезжать из-за судебных разбирательств.

По информации Юдина, эти 132 кардинала соберутся в Сикстинской капелле, где будет обеспечена полная изоляция — участникам запрещено пользоваться мобильными и другими электронными устройствами, чтобы исключить любую связь с внешним миром.

На время проведения конклава кардиналов поселят в резиденции Святой Марты, которая соединена с капеллой подземным переходом, что дополнительно ограничит их контакты с окружающими.

Как подчеркнул историк, в первый день проходит первая процедура голосования по кандидатам на пост папы. Если кому-то из папабили удастся заручиться поддержкой двух третей участников и он согласится принять этот статус, то процесс завершится. В противном случае у кардиналов будет ещё 11 дней, чтобы определиться с выбором, и в каждый из этих дней устраивается по два тура голосования утром и вечером. В дальнейшем папа избирается простым большинством голосов.

«У них есть специальные бюллетени, оформленные по традиции на латыни, в который каждый из кардиналов вписывает имя своего кандидата. Все бумаги складывают в специальную урну с крышкой. Ничего нового не предвидится. Это может занять несколько часов, а может затянуться недели», — отметил историк.

Историк отметил, что исход конклава определит дальнейший курс Католической церкви — среди кандидатов есть как сторонники политики Франциска, так и сторонники перемен. Франциск значительно изменил положение в церкви, из-за чего взгляды кардиналов на его понтификат разнятся. Вопрос о будущем направлении церкви пока открыт. По мнению историка, возможно появление нового взгляда на католицизм, если папой станет кандидат из Океании или Азии, однако традиции будут сохранены. Ситуация в церкви сейчас непростая, поэтому не исключены неожиданные решения.