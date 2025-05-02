Три человека погибли в разных квартирах из-за утечки газа в Воронеже

В результате отравления газом в жилом доме в Воронеже погибли трое человек. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, по факту гибели трёх человек в результате отравления угарным газом в Советском районе Воронежа», — говорится в сообщении.

По данным СК, в жилом доме по улице Депутатская были обнаружены тела трёх жильцов: 54-летней женщины в одной квартире и супружеской пары (62 и 58 лет) в квартире этажом выше. По предварительной информации, причиной их смерти стало отравление угарным газом. Правоохранители осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей.