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Регион
2 мая, 10:39

Три человека погибли в разных квартирах из-за утечки газа в Воронеже

СК: В Воронеже возбуждено дело после гибели трёх человек от отравления газом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thanun vongsuravanich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thanun vongsuravanich

В результате отравления газом в жилом доме в Воронеже погибли трое человек. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, по факту гибели трёх человек в результате отравления угарным газом в Советском районе Воронежа», — говорится в сообщении.

По данным СК, в жилом доме по улице Депутатская были обнаружены тела трёх жильцов: 54-летней женщины в одной квартире и супружеской пары (62 и 58 лет) в квартире этажом выше. По предварительной информации, причиной их смерти стало отравление угарным газом. Правоохранители осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей.

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Ранее мать и двое маленьких детей отравились бытовым газом в Краснодаре. 44-летняя женщина не уследила за плитой, когда готовила ужин, и забыла выключить конфорку. Это спровоцировало утечку бытового газа.

Мария Любицкая
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