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2 мая, 11:59

В Таиланде может начаться массовое заражение сибирской язвой из-за сырого мяса

Nation: В Таиланде мужчина умер от сибирской язвы после употребления сырого мяса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

В Таиланде от сибирской язвы скончался мужчина после употребления в пищу сырой говядины. Кроме того, зафиксирован ещё один случай заражения этой болезнью. Сейчас подтверждения диагноза ждут почти 640 человек, которые тоже ели сырую говядину, участвовали в забое животного и имели бытовые контакты с заболевшими. Об этом сообщает Nation.

«Новый случай доводит общее число подтвержденных случаев сибирской язвы в районе до двух. Один из случаев закончился смертью. Положительный результат был подтвержден методом ОТ-ПЦР. Результаты тестов оставшихся двух предполагаемых пациентов, как ожидается, будут опубликованы завтра», — рассказала газета.

Ранее в России зафиксировали случай заражения холерой. Её привёз турист из Индии, употреблявший там сырую воду. Заболевание проявляется сильной диареей, острой болью в животе и рвотой, вызванной интоксикацией. Врачи рекомендуют чаще мыть руки и пить только бутилированную или кипяченую воду.

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Полина Никифорова
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