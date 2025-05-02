В Таиланде может начаться массовое заражение сибирской язвой из-за сырого мяса

В Таиланде от сибирской язвы скончался мужчина после употребления в пищу сырой говядины. Кроме того, зафиксирован ещё один случай заражения этой болезнью. Сейчас подтверждения диагноза ждут почти 640 человек, которые тоже ели сырую говядину, участвовали в забое животного и имели бытовые контакты с заболевшими. Об этом сообщает Nation.