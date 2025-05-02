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Регион
2 мая, 12:44

Российское вино вытесняет с полок магазинов импортных конукурентов

Эксперт Ставцев: Доля российского вина на рынке превысила 60%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Minerva Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Minerva Studio

На прилавках магазинов стало заметно больше российских вин, что объясняется снижением спроса на подорожавший импортный алкоголь. Как сообщил URA.RU Александр Ставцев, занимающий пост вице-президента Ассоциации экспертов рынка ритейла, сейчас отечественные вина занимают более 60% рынка.

Эксперт уточнил, что суммарная доля российских тихих и игристых вин в совокупности превысила 60%, при этом в категории игристых вин она достигает около 70%. Ставцев подчеркнул, что отечественную продукцию в этом сегменте отличает доступная стоимость при достойном качестве. По его словам, за 2024 год было реализовано 245 миллионов литров игристых и 571 миллион литров тихих вин, что превышает годовой объём производства российских виноделов – эту разницу обеспечили остатки, перешедшие с предыдущих периодов. Он также добавил, что российские вина продолжают вытеснять на рынке импортную продукцию и большинство торговых сетей значительно изменили структуру ассортимента в пользу отечественных производителей.

Евросоюз значительно увеличил экспорт вина в Россию
Евросоюз значительно увеличил экспорт вина в Россию

А ранее стало известно, что россияне стали реже пить водку и вино. В России объём продаж крепких спиртных напитков снизился на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 48,54 миллиона декалитров. Кроме того, отмечено значительное сокращение продаж алкогольных напитков на основе фруктов — на 73,3%.

Александра Мышляева
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