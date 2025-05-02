Российское вино вытесняет с полок магазинов импортных конукурентов

Эксперт уточнил, что суммарная доля российских тихих и игристых вин в совокупности превысила 60%, при этом в категории игристых вин она достигает около 70%. Ставцев подчеркнул, что отечественную продукцию в этом сегменте отличает доступная стоимость при достойном качестве. По его словам, за 2024 год было реализовано 245 миллионов литров игристых и 571 миллион литров тихих вин, что превышает годовой объём производства российских виноделов – эту разницу обеспечили остатки, перешедшие с предыдущих периодов. Он также добавил, что российские вина продолжают вытеснять на рынке импортную продукцию и большинство торговых сетей значительно изменили структуру ассортимента в пользу отечественных производителей.