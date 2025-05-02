Стало известно о планах Макрона повлиять на выборы нового папы римского

В Риме начали циркулировать слухи, что президент Франции Эмманюэль Макрон пытается повлиять на результаты выборов нового папы римского. Об этом сообщает газета Le Monde.

В ходе дебатов имя Дзуппи было названо в качестве потенциального представителя данного движения. При этом отмечается, что его позиция не совпадает с политическим курсом итальянского правительства под руководством премьер-министра Джорджи Мелони. В Риме выражают опасения, расценивая действия Макрона как попытку вмешательства в дела Ватикана и оказания влияния на процесс избрания нового понтифика.