Стало известно о планах Макрона повлиять на выборы нового папы римского
Le Monde: Макрон пытается повлиять на выборы нового папы римского
Папа Римский и Макрон. Обложка © ТАСС / AP / Andrea Solaro
В Риме начали циркулировать слухи, что президент Франции Эмманюэль Макрон пытается повлиять на результаты выборов нового папы римского. Об этом сообщает газета Le Monde.
По информации журналистов, Макрон проводил встречи с представителями движения Sant'Egidio, активно поддерживающими кандидатуру кардинала Маттео Марию Дзуппи на должность понтифика.
В ходе дебатов имя Дзуппи было названо в качестве потенциального представителя данного движения. При этом отмечается, что его позиция не совпадает с политическим курсом итальянского правительства под руководством премьер-министра Джорджи Мелони. В Риме выражают опасения, расценивая действия Макрона как попытку вмешательства в дела Ватикана и оказания влияния на процесс избрания нового понтифика.
Напомним, что папа римский Франциск ушёл из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт, который вызвал остановку сердца. Похоронили его 26 апреля в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.