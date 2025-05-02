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2 мая, 16:27

Тысячи больных и 9 смертей: Вспышка оспы обезьян зафиксирована в одной африканской стране

AFP: В Сьерра-Леоне зафиксировано 1140 случаев заражения оспой обезьян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media Lens King

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media Lens King

В Сьерра-Леоне зафиксирован резкий рост заболеваемости оспой обезьян: с начала 2025 года зарегистрировано более тысячи случаев, информирует AFP. Ранее, в апреле, сообщалось о 763 случаях.

«В Сьерра-Леоне наблюдается новый всплеск заболеваемости оспой: с начала года зарегистрировано 1 140 случаев и девять смертей», — говорится в материале агентства.

Оспа обезьян — это редкая вирусная инфекция, которая особенно опасна для людей с ослабленным иммунитетом. Обычно она начинается с жара, слабости и увеличения лимфоузлов, а затем появляется сыпь. В большинстве случаев болезнь проходит сама по себе за 2-3 недели.

Первый случай заражения человека мясной мухой зафиксирован в Северной Америке
Первый случай заражения человека мясной мухой зафиксирован в Северной Америке

Ранее сообщалось, что в румынском уезде Тимиш обнаружен новый очаг африканской свиной чумы на одной из местных ферм. Это уже второй подобный инцидент, зарегистрированный в регионе с начала текущего года.

Ольга Сливченко
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