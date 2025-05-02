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2 мая, 18:01

В Штутгарте автомобиль въехал в толпу, пострадали минимум шесть человек

Bild: Не менее шести человек пострадали при наезде авто на людей в Штутгарте

Автомобиль наехал на толпу пешеходов в Штутгарте. Обложка © X/ AUF1TV

Автомобиль наехал на толпу пешеходов в Штутгарте. Обложка © X/ AUF1TV

В центре немецкого Штутгарта автомобиль наехал на группу людей у пешеходного перехода, пострадали минимум шесть человек. Очевидцы сообщают о женщине с коляской среди пострадавших, пишет Bild.

Водитель, совершивший наезд, находился за рулём автомобиля Mercedes-Benz G-класс (Geländewagen). Он был задержан правоохранителями. Вопрос о том, был ли это несчастный случай или преднамеренное действие, остается открытым.

Ранее в Ванкувере машина снесла людей на уличном фестивале в честь филиппинского дня Лапу-Лапу. В результате происшествия пострадали 11 человек.

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Полина Никифорова
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