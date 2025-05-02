В Штутгарте автомобиль въехал в толпу, пострадали минимум шесть человек

В центре немецкого Штутгарта автомобиль наехал на группу людей у пешеходного перехода, пострадали минимум шесть человек. Очевидцы сообщают о женщине с коляской среди пострадавших, пишет Bild.

Водитель, совершивший наезд, находился за рулём автомобиля Mercedes-Benz G-класс (Geländewagen). Он был задержан правоохранителями. Вопрос о том, был ли это несчастный случай или преднамеренное действие, остается открытым.