И восстали машины из пепла: Робот «взбесился» и внезапно напал на инженера в Китае
В Китае во время испытаний робот напал на инженера
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В ходе тестирования человекоподобного робота Unitree H1 в Китае произошёл сбой. Подвешенный робот неожиданно начал неконтролируемые движения, повредил компьютер и нанес травмы инженеру. Видеозапись инцидента завирусилась в Сети.
Робот Unitree H1 атаковал инженера во время испытаний. Видео © X/ Alex_RobertsJ
Остановить робота удалось второму сотруднику, который отключил его из сети питания. Вероятно, робот находился в состоянии падения и сработала программа восстановления равновесия.
Ранее в Ките робот-доставщик устроил аварию на дороге. Автономный фургон столкнулся с мотороллером и продолжил движение, волоча его по асфальту.