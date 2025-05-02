День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 18:32

И восстали машины из пепла: Робот «взбесился» и внезапно напал на инженера в Китае

В Китае во время испытаний робот напал на инженера

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /OlegDoroshin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /OlegDoroshin

В ходе тестирования человекоподобного робота Unitree H1 в Китае произошёл сбой. Подвешенный робот неожиданно начал неконтролируемые движения, повредил компьютер и нанес травмы инженеру. Видеозапись инцидента завирусилась в Сети.

Робот Unitree H1 атаковал инженера во время испытаний. Видео © X/ Alex_RobertsJ

Остановить робота удалось второму сотруднику, который отключил его из сети питания. Вероятно, робот находился в состоянии падения и сработала программа восстановления равновесия.

Ранее в Ките робот-доставщик устроил аварию на дороге. Автономный фургон столкнулся с мотороллером и продолжил движение, волоча его по асфальту.

Слоны-роботы заменяют живых сородичей в храмах Индии
Слоны-роботы заменяют живых сородичей в храмах Индии
Полина Никифорова
  • Новости
  • Китай
  • Новости науки
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar