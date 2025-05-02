И восстали машины из пепла: Робот «взбесился» и внезапно напал на инженера в Китае

В ходе тестирования человекоподобного робота Unitree H1 в Китае произошёл сбой. Подвешенный робот неожиданно начал неконтролируемые движения, повредил компьютер и нанес травмы инженеру. Видеозапись инцидента завирусилась в Сети.

Робот Unitree H1 атаковал инженера во время испытаний. Видео © X/ Alex_RobertsJ

Остановить робота удалось второму сотруднику, который отключил его из сети питания. Вероятно, робот находился в состоянии падения и сработала программа восстановления равновесия.