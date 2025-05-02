«Росатом» рассчитывает возобновить строительство Балтийской АЭС

Государственная корпорация «Росатом» рассматривает возможность возобновления строительства Балтийской АЭС в Калининградской области. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачёв в ходе рабочей поездки в регион.

«Мы считаем проект Балтийской АЭС отложенным и ждём той возможности, определённых условий — экономических, политических, когда к нему можно будет вернуться», — заявил он.

Глава «Росатома» подчеркнул, что Калининградской области необходим собственный устойчивый источник энергии, будь то «зелёный» или атомный, рассчитанный на долгосрочную перспективу. Это, по его мнению, станет подспорьем для перехода региона на принципы электродвижения, как того требует поручение президента.

Строительство Балтийской АЭС началось ещё в 2009 году. Изначально проект предполагал возведение двух энергоблоков мощностью не менее 1170 МВт каждый. Ввод первого блока планировался на 2016 год, второго — на 2018-й. Электроэнергию планировали экспортировать, но в 2014 году работы приостановили.