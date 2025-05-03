Рассекречены данные об убийстве британцами тысяч советских пленных в 1945 году

Федеральная служба безопасности России рассекретила архивные материалы, проливающие свет на трагические события 3 мая 1945 года в Любекской бухте Балтийского моря. Тогда самолёты ВВС Великобритании атаковали три немецких судна — «Кап Аркона», «Тильбек» и «Дойчланд», на борту которых находились узники нацистских концлагерей, преимущественно советские военнопленные.

Согласно документам, трагедия унесла жизни от 7 до 12 тысяч человек, выжить удалось лишь около 300. Корабли, перевозившие заключённых в Норвегию, были разбомблены, а тех, кто пытался спастись, британские катера расстреливали в воде. На лайнере «Кап Аркона» — самом крупном из судов — находились около 8 тысяч человек. В ФСБ назвали потопление этого корабля одной из крупнейших морских катастроф Второй мировой войны.