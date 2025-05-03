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2 мая, 23:08

Рассекречены данные об убийстве британцами тысяч советских пленных в 1945 году

Федеральная служба безопасности России рассекретила архивные материалы, проливающие свет на трагические события 3 мая 1945 года в Любекской бухте Балтийского моря. Тогда самолёты ВВС Великобритании атаковали три немецких судна — «Кап Аркона», «Тильбек» и «Дойчланд», на борту которых находились узники нацистских концлагерей, преимущественно советские военнопленные.

Согласно документам, трагедия унесла жизни от 7 до 12 тысяч человек, выжить удалось лишь около 300. Корабли, перевозившие заключённых в Норвегию, были разбомблены, а тех, кто пытался спастись, британские катера расстреливали в воде. На лайнере «Кап Аркона» — самом крупном из судов — находились около 8 тысяч человек. В ФСБ назвали потопление этого корабля одной из крупнейших морских катастроф Второй мировой войны.

Установлено, что немецкое командование уведомило о конвое представителей Красного Креста из Швеции и Швейцарии, а те передали информацию британскому генералу Джорджу Робертсу, чьи войска наступали в районе Любека. Однако по неизвестным причинам данные не дошли до руководства британских ВВС. Среди опубликованных ФСБ документов — свидетельские показания и материалы расследования, проведённого советской контрразведкой, подтверждающие обстоятельства трагедии.

Челюсть Гитлера из архива ФСБ показали на фото
Челюсть Гитлера из архива ФСБ показали на фото

Ранее ФСБ представила документы, касающиеся самоубийства Адольфа Гитлера. Среди них — показания личного адъютанта Отто Гюнше и камердинера Гейнца Линге.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Everett Collection

Андрей Васильев
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