Американские ВМС испытали прототип гиперзвуковой ракеты морского базирования

Министерство обороны США провело успешные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты с неядерной боевой частью, предназначенной для размещения на кораблях. Тестовый запуск состоялся на космодроме мыса Канаверал, штат Флорида, с использованием технологии холодного старта, сообщили в Пентагоне.

При таком методе ракета выбрасывается из пусковой установки под давлением газа, а её маршевый двигатель активируется уже в воздухе, на безопасном удалении от платформы. Это позволяет минимизировать риски для корабля и экипажа.

«Это техническое достижение ещё на один шаг приближает нас к выполнению роли по обеспечению безопасного и надёжного гиперзвукового потенциала», — прокомментировал испытания вице-адмирал Джонни Вольф.

В перспективе эти ракеты планируется установить на эсминцы класса Zumwalt, уточнили в оборонном ведомстве.