Россиянам напомнили об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов

Россияне могут столкнуться с уголовной ответственностью за сбор редких грибов, которые считаются особо ценными. Об этом сообщила юрист Алла Георгиева в интервью агентству «Прайм».

Согласно статье 260.1 УК РФ, за нарушение, связанное с добычей особо редких видов, могут быть назначены различные меры наказания. Среди них обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы с дополнительным штрафом до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до четырёх лет с таким же штрафом.

«Особо ценные грибы указаны в постановлении Правительства от 31 октября 2013 года N 978. Это гриб рядовка мацутакэ», — указала эксперт, добавив, что он произрастает на Кавказе, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.