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3 мая, 04:53

Акция «Бессмертный полк» состоится в Вашингтоне впервые за шесть лет

Бессмертный полк. Обложка © moypolk.ru

Бессмертный полк. Обложка © moypolk.ru

Акция «Бессмертный полк» пройдёт в Вашингтоне 3 мая. Жители и гости американской столицы почтят память борцов с гитлеровской Германией таким образом впервые за шесть лет. Ожидается, что участие в шествии примут около 100 человек, сообщила координатор проекта Анна Блоха.

По словам собеседницы РИА «Новости», сначала акция не проводилась из-за пандемии, а затем — из-за напряжённой политической ситуации. В 2025 же году власти города согласовали мероприятие, но ограничили его численность на отметке 300 человек. «Бессмертный полк» начнёт шествие в парке Лафайет-сквер, а закончит — у мемориала Второй мировой войны.

Россиянам рассказали, как принять участие в акции «Бессмертный полк» в 2025 году
Россиянам рассказали, как принять участие в акции «Бессмертный полк» в 2025 году

Разрешение на проведение акции «Бессмертный полк» ранее выдали и власти Берлина. Однако при этом участникам запретили приносить с собой георгиевские ленточки, символы V и Z.

Андрей Васильев
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