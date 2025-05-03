Акция «Бессмертный полк» состоится в Вашингтоне впервые за шесть лет

Акция «Бессмертный полк» пройдёт в Вашингтоне 3 мая. Жители и гости американской столицы почтят память борцов с гитлеровской Германией таким образом впервые за шесть лет. Ожидается, что участие в шествии примут около 100 человек, сообщила координатор проекта Анна Блоха.

По словам собеседницы РИА «Новости», сначала акция не проводилась из-за пандемии, а затем — из-за напряжённой политической ситуации. В 2025 же году власти города согласовали мероприятие, но ограничили его численность на отметке 300 человек. «Бессмертный полк» начнёт шествие в парке Лафайет-сквер, а закончит — у мемориала Второй мировой войны.