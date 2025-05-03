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3 мая, 04:32

Дональд Трамп показал своё изображение в образе папы римского

Дональд Трамп в образе папы римского. Обложка © Truth Social / Donald J. Trump

Дональд Трамп в образе папы римского. Обложка © Truth Social / Donald J. Trump

Американский лидер Дональд Трамп предстал в образе папы римского. Соответствующее изображение, созданное при помощи нейросети, политик разместил в социальной сети Truth Social. Подписи к картинке он не оставил.

На изображении Трамп восседает на позолоченном троне, облачённый в белую сутану с золотым крестом на груди и митрой на голове. Правая рука политика поднята в жесте благословения, а на пальце красуется папский перстень.

CNN опубликовал фото портрета, который Путин подарил Трампу
CNN опубликовал фото портрета, который Путин подарил Трампу

Ранее Трамп даже шутил о желании стать новым папой римским после кончины Франциска. Об этом он заявил журналистам после похорон понтифика.

Антон Голыбин
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