Дональд Трамп показал своё изображение в образе папы римского

Американский лидер Дональд Трамп предстал в образе папы римского. Соответствующее изображение, созданное при помощи нейросети, политик разместил в социальной сети Truth Social. Подписи к картинке он не оставил.

На изображении Трамп восседает на позолоченном троне, облачённый в белую сутану с золотым крестом на груди и митрой на голове. Правая рука политика поднята в жесте благословения, а на пальце красуется папский перстень.