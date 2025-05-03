Врачи 40 минут ждали оплату: Появились подробности смерти российской туристки в Таиланде

Скончавшаяся в Таиланде 33-летняя Дарья Толстухина из Екатеринбурга 40 минут лежала без сознания на каталке в больнице, пока две её приятельницы обменивали доллары на местную валюту, чтобы заплатить за услуги врачей. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на подруг девушки.

В больницу Чонбури в Таиланде россиянку доставили уже в критическом состоянии. У неё дважды останавливалось сердце. По словам подруг, медики не спешили оказывать полноценную помощь, поскольку страховка Дарьи не покрывала расходы, и они ждали оплаты.

«С собой у нас было 200 долларов, но в больнице принимали только баты. Пока мы ездили до банка, чтобы обменять валюту, Даша лежала 40 минут без сознания на каталке», — рассказала подруга Дарьи Анна Комендантова.

Сейчас трудно с уверенностью сказать, насколько сильно повлияла медлительность врачей на развитие глубокой комы и исход. Проверить это уже невозможно. Как отмечают подруги, тайская больница в целом неохотно шла на контакт, а после смерти Дарьи общение стало ещё сложнее.