Врачи 40 минут ждали оплату: Появились подробности смерти российской туристки в Таиланде
Kp.ru: Россиянка умерла в Таиланде, пока врачи 40 минут ждали оплату лечения
Умершая в Таиланде россиянка Дарья Толстухина. Обложка © VK / Дарья Толстухина
Скончавшаяся в Таиланде 33-летняя Дарья Толстухина из Екатеринбурга 40 минут лежала без сознания на каталке в больнице, пока две её приятельницы обменивали доллары на местную валюту, чтобы заплатить за услуги врачей. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на подруг девушки.
В больницу Чонбури в Таиланде россиянку доставили уже в критическом состоянии. У неё дважды останавливалось сердце. По словам подруг, медики не спешили оказывать полноценную помощь, поскольку страховка Дарьи не покрывала расходы, и они ждали оплаты.
«С собой у нас было 200 долларов, но в больнице принимали только баты. Пока мы ездили до банка, чтобы обменять валюту, Даша лежала 40 минут без сознания на каталке», — рассказала подруга Дарьи Анна Комендантова.
Сейчас трудно с уверенностью сказать, насколько сильно повлияла медлительность врачей на развитие глубокой комы и исход. Проверить это уже невозможно. Как отмечают подруги, тайская больница в целом неохотно шла на контакт, а после смерти Дарьи общение стало ещё сложнее.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Таиланде российская туристка внезапно скончалась, успев произнести лишь три слова перед смертью. Во время лечения врачи обнаружили у Дарьи заражение крови, которое, вероятно, и стало причиной смерти.