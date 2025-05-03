На всей территории Украины осталось всего лишь 345 детей, которые изучают русский язык или обучаются на нём в украинских школах. Более низких показателей этого параметра в стране не было никогда, сообщил уполномоченный по защите государственного языка в стране Тарас Креминь изданию «Обозреватель».

Издание приводит слова Креминя о значительном сокращении числа школьников, обучавшихся на русском или изучавших его как иностранный. В качестве примера он указал, что в 2021-2022 учебном году таких учеников было около 100 тысяч, тогда как на сегодняшний день их число составляет лишь 345.

По его утверждению, уже с нового учебного года ситуация кардинально изменится, и русский язык полностью искоренят из украинских школ.

«В тех редких случаях, где обучение на русском языке еще формально сохраняется, речь идёт об «остаточном контингенте», поступившем в школы несколько лет назад, и эта ситуация будет окончательно изменена уже со следующего учебного года», — пообещал он.

Удивительного в этом мало, поскольку сейчас на Украине популярна идея наказывать физически детей, которые говорят на русском языке. Актёр Богдан Бенюк предложил сечь розгами русскоговорящих детишек, чтоб не повадно было. Один из идеологов украинских националистов Корчинский* поддержал эту идею, поскольку ему она показалась вполне «справедливой».