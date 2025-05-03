День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 06:49

В Биробиджане ловкий кот решил избавиться от хозяек, заперев их на балконе

МЧС: В Биробиджане кот запер своих хозяек на балконе, специалисты вскрыли дверь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dizfoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dizfoto

Две жительницы Биробиджана оказались заперты на балконе четвертого этажа и провели там около часа, поскольку их запер домашний кот. На их крики отреагировали соседи, которые вызвали спасателей. Об этом сообщает МЧС региона.

Спасение женщин. Видео © Telegram / МЧСЕАО

Прибывшие на место сотрудники МЧС России действовали оперативно: они быстро вскрыли дверь в квартиру и освободили оказавшихся в ловушке женщин.

Вслед уезжающему автомобилю МЧС с того самого балкона, ставшего местом происшествия, махали трое: спасённые хозяйки и их пушистый кот, который стал виновником переполоха.

«Живая сигнализация»: В российском регионе кот Мишка предупреждает об атаках ВСУ
«Живая сигнализация»: В российском регионе кот Мишка предупреждает об атаках ВСУ

Но и хвостатым случается попадать порой в подобные передряги. Ранее в Новороссийске кот застрял в заборе, с одной стороны которого была видна лишь морда. Когда спасатели освободили его, он ушёл с высоко поднятой головой, не став раскланиваться.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Еврейская автономная область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar