В Биробиджане ловкий кот решил избавиться от хозяек, заперев их на балконе
МЧС: В Биробиджане кот запер своих хозяек на балконе, специалисты вскрыли дверь
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Две жительницы Биробиджана оказались заперты на балконе четвертого этажа и провели там около часа, поскольку их запер домашний кот. На их крики отреагировали соседи, которые вызвали спасателей. Об этом сообщает МЧС региона.
Спасение женщин. Видео © Telegram / МЧСЕАО
Прибывшие на место сотрудники МЧС России действовали оперативно: они быстро вскрыли дверь в квартиру и освободили оказавшихся в ловушке женщин.
Вслед уезжающему автомобилю МЧС с того самого балкона, ставшего местом происшествия, махали трое: спасённые хозяйки и их пушистый кот, который стал виновником переполоха.
Но и хвостатым случается попадать порой в подобные передряги. Ранее в Новороссийске кот застрял в заборе, с одной стороны которого была видна лишь морда. Когда спасатели освободили его, он ушёл с высоко поднятой головой, не став раскланиваться.