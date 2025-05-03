В Биробиджане ловкий кот решил избавиться от хозяек, заперев их на балконе

Две жительницы Биробиджана оказались заперты на балконе четвертого этажа и провели там около часа, поскольку их запер домашний кот. На их крики отреагировали соседи, которые вызвали спасателей. Об этом сообщает МЧС региона.

Спасение женщин. Видео © Telegram / МЧСЕАО

Прибывшие на место сотрудники МЧС России действовали оперативно: они быстро вскрыли дверь в квартиру и освободили оказавшихся в ловушке женщин.

Вслед уезжающему автомобилю МЧС с того самого балкона, ставшего местом происшествия, махали трое: спасённые хозяйки и их пушистый кот, который стал виновником переполоха.