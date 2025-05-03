Автомобилистов предупредили о подорожании топлива в мае

В мае ожидается подорожание автомобильного топлива. Об этом предупредил владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта Алексей Иванов. По его словам, цены вырастут сразу на все категории горючего в среднем на один рубль.

Собеседник радио «Комсомольская правда» отметил, что в весенне-летний период традиционно увеличивается спрос на нефтепродукты, особенно в южных регионах страны. Кроме того, на стоимость бензина влияет инфляция. Третий фактор — санкции против России.

«Из-за санкций нефтяные компании с большими издержками, чем раньше, реализуют энергоресурсы за рубеж. Растут логистические издержки. При этом итог сделок — относительно небольшая прибыль за счёт обвала цен на нефть ниже $65 на конец апреля», — объяснил эксперт.

По его словам, часть издержек производители перекладывают на внутреннего потребителя. На цены влияют и растущие операционные расходы из-за затоваривания. Зимнее топливо оказалось невостребованным, поэтому склады переполнены. Также наблюдается рост зарплат сотрудников из-за нехватки кадров в отрасли.