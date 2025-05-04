Гений хитропланов: Как Донни собрался пощекотать Китай через Иран Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как президент США Дональд Трамп упрямо портит отношения со всеми странами, у которых есть тяжёлая нефть, забывая историю. 3 мая, 21:07 Президент США Дональд Трамп угрожает вторичными санкциями всем, кто будет покупать нефть у Ирана. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff, patrice6000, © Freepik / asierromero

Как там поговорка гласит? «США обязательно найдут хороший вариант. Но перед этим обязательно перепробуют все плохие». И это в данном случае я даже не про конфликт на Украине или российско-американские отношения.

Трамп в поход собрался. Опять. Он только что вляпался во вторую тарифную войну против Китая и уверенно сливает её. Как перед этим в свой первый срок развязал торговую войну против Китая и тоже слил её — после окончания всех движений торговый баланс США – Китай только ухудшился, причём существенно.

И тут он строчит в свою соцсеть, что собирается грозить вторичными санкциями всем, кто будет покупать нефть у Ирана. Что, несомненно, тоже направлено в первую очередь против Китая (ну и немного против нас, потому что мы тоже иранской нефтью торгуем). Ещё от предыдущих войн там ничего не зажило, а он опять. Так и хочется спросить: «Мужик, ты вообще охотник или кто?»

Причём это делается ровно в тот момент, когда его собственный друг и спецпосланник Уиткофф разрывается в шпагате, пытаясь договориться с Ираном (при посредничестве России, разумеется) о ядерном разоружении последнего.

То по российско-американским отношениям истерит, а теперь ещё и это. Вот честно, на месте Уиткоффа я бы сказал: «Донни, иди к чёрту! Я тут изо всех сил пытаюсь выполнить твои же распоряжения, а ты мне изо всех сил мешаешь. И по Украине, и по Ирану. Это мартышкин труд, я увольняюсь».

Ещё и носится с этой «сделкой по минералам» с Украиной как с писаной торбой. Ну подписали вы её, дальше что? Трамп абсолютно аналогичную сделку подписал и с афганским президентом в 2017 году. После чего американцы ничего в Афганистане не добыли, сами сбежали, поджав хвосты, и их марионеточное правительство следом за ними на шасси улетающих военно-транспортных самолётов. С чего кто-то решил, что в этот раз будет как-то иначе?

Американцы вообще любят повторять одни и те же ошибки и безрезультатные действия многократно, не делая выводов. Снова и снова наступать на те же грабли, повторять провальные сценарии в надежде на иной результат. Как говорил Ваас Монтенегро, «что вы знаете о безумии?»

Иранский танкер с нефтепродуктами. Фото © ТАСС / Ernesto Vargas

И что должны дать эти самые санкции против тех, кто покупает иранскую нефть? Чего Трамп хочет добиться? Чтобы теневой танкерный флот появился не только у России, но и у Ирана с Китаем? Так западные страховщики, которые на этом уже несколько лет теряют огромные деньги, плюнут и скажут: «Нам нанять киллера проще, чем терпеть такие убытки». Причём эти наймут не какого-то заукраинца-дегенерата, как демократы (Джо, не нанимай на это дело идиотов!), а хорошего профессионала, который не промахнётся.

Нет, если в зале есть свидетели хитроплана, что это такая сложная стратегия мудренького Трампа, а этот Роджерс ничего не понимает, то объясните мне — зачем Донни последовательно ссорится СО ВСЕМИ странами, у которых есть тяжёлая нефть? С Венесуэлой он по совету могучего таракана Болтона засобачился ещё в первый свой срок. На Россию США уже много лет пытаются напрыгивать. Недавно ещё и с Канадой умудрился испортить отношения (при том, что так ничего и не добился по теме «давайте превратим Канаду в 52-й штат»). Там, правда, и Байден постарался, остановив строительство крупнейшего нефтепровода «Кейстоун XL» из Канады в США. И вот теперь Трамп пытается застопорить и торговлю иранской нефтью.

Он же обещал своим избирателям перед выборами, что сделает Америку снова великой (не зачёркнуто, но можно уже зачёркивать, как невыполнимое), сделает бензин снова дешёвым. А с такой стратегией, когда он по факту пытается обрушить международную торговлю нефтью, цены на неё могут улететь в космос. Нет, для России это хорошо, наполнение бюджета будет перевыполняться.

Но американские избиратели, которые поддержали Трампа во многом как раз на волне рассказов «Байден сделал цены на бензин высокими», скоро будут вспоминать байденовские «восемь долларов за баррель» с ностальгическими слезами на глазах. Как украинцы — «доллар по восемь».

И, с другой стороны, сорвёт сейчас Трамп уже почти готовое соглашение с Ираном. Иран тогда допилит ядерную бомбу, средства доставки у него давно есть – и кому тогда будет хуже?

Я никого не уговариваю (кто вообще будет меня слушать?), мне просто хотелось бы понять логику действий этого персонажа. Или найти её вообще хотя бы в следовых количествах. Но не получается. Как говорил Тайвин Ланнистер, «Безумие. Тупость и безумие».

Авторы Александр Роджерс