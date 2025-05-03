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Регион
3 мая, 09:14

У звезды фильма «Гостья из будущего» обнаружили рак

Mash: У звезды фильма «Гостья из будущего» Гусевой обнаружили рак

Наталья Гусева. Обложка © kino-teatr

Наталья Гусева. Обложка © kino-teatr

У звезды культового фильма «Гостья из будущего» Натальи Гусевой, сыгравшей роль Алисы Селезнёвой, обнаружили онкозаболевание. Бывшая актриса давно жаловалась на ухудшение здоровья, сообщает телеграм-канал Mash.

Несколько лет назад у 53-летней Наталии Гусевой-Мурашкевич были выявлены серьезные проблемы со здоровьем. После обследования ей был поставлен неутешительный диагноз. С тех пор бывшая актриса борется с онкологическим заболеванием, требующим постоянного медицинского наблюдения.

Она перенесла ряд операций, однако остановить страшную болезнь так и не удалось. Врачи строго запретили женщине выполнять тяжёлую работу.

У легендарного артиста Никоненко подозревают рак
У легендарного артиста Никоненко подозревают рак

А ранее звезда сериала «Физрук» рассказала, с какими трудностями ей приходится сталкиваться из-за психического заболевания. Оказалось, у актрисы крайне нездоровые отношения с пищей.

Мария Любицкая
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