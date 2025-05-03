У звезды фильма «Гостья из будущего» обнаружили рак

У звезды культового фильма «Гостья из будущего» Натальи Гусевой, сыгравшей роль Алисы Селезнёвой, обнаружили онкозаболевание. Бывшая актриса давно жаловалась на ухудшение здоровья, сообщает телеграм-канал Mash.

Несколько лет назад у 53-летней Наталии Гусевой-Мурашкевич были выявлены серьезные проблемы со здоровьем. После обследования ей был поставлен неутешительный диагноз. С тех пор бывшая актриса борется с онкологическим заболеванием, требующим постоянного медицинского наблюдения.

Она перенесла ряд операций, однако остановить страшную болезнь так и не удалось. Врачи строго запретили женщине выполнять тяжёлую работу.