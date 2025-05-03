Школьникам начнут ставить оценки за поведение в 6 регионах России с 1 сентября

В России начнут тестировать систему выставления оценок за поведение в школе, в пилотном проекте примут участи шесть регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Предлагается оценить, как нововведение поможет улучшить дисциплину в российских школах и мотивирует детей к учёбе и хорошему поведению.

Итоги эксперимента будут обсуждаться с педагогами, родителями и экспертами в образовательной сфере. Если новая система хорошо зарекомендует себя, то её распространят по всей стране. В министерстве полагают, что выставление оценок за поведение поможет сформировать комплексный подход к образованию и воспитанию учащихся. Как подчеркнули в ведомстве, в школах необходимо создать комфортную среду для учёбы, исключив срывы уроков и отсутствие дисциплины. Критерии и порядок выставления оценок за поведение пока ещё находятся в разработке. Предстоит создать такой способ оценивания, чтобы соблюдался принцип объективности, добавили в Минпросвещения.