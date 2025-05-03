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3 мая, 09:54

Женщина пыталась задушить мальчика в подъезде многоэтажки в Подмосковье

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

В подмосковном Домодедове полиция разыскивает женщину, подозреваемую в нападении на восьмилетнего мальчика. Инцидент произошёл в подъезде одного из домов на улице Курыжова, сообщает Подмосковная полиция.

По информации ведомства, злоумышленница попыталась задушить ребёнка 2017 года рождения. К счастью, трагедии удалось избежать — мальчик вырвался из цепких лап неадекватной женщины и убежал. Мать пострадавшего обратилась в правоохранительные органы. Проводится проверка.

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Ранее Life.ru рассказывал, как 12-летний Амир Абачев спас четырёхлетнего ребёнка, выпавшего из окна девятого этажа в Домодедово. Заметив висящего на подоконнике малыша, школьник успел поймать его в падении. Благодаря героизму подростка, ребёнок получил лишь небольшой перелом, избежав серьёзных травм. Местная администрация наградила Амира за проявленное мужество.

Анастасия Никонорова
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