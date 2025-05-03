Под «Прощание славянки» — в бессмертие: В Молдавии захоронили останки 22 советских солдат

На мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм» в Молдавии, где состоялась церемония последнего упокоения останков воинов Красной Армии, участники мероприятия выразили свою скорбь и уважение, возложив цветы к священному пламени Вечного огня. Об этом сообщает Sputnik Молдова.

Под торжественные и скорбные ноты марша «Прощание славянки» и троекратный залп из ружей в бессмертие ушли бойцы, отдавшие жизни за освобождение молдавской земли.

«То, что вокруг этого события объединились и исполнительная, и законодательная власть, и общественные организации, русская община, — это, конечно, показатель того, как в Молдове относятся к Победе», — сказал российский посол в Молдавии Олег Озеров.