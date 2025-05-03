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Регион
3 мая, 14:01

В Петербурге задержали мошенника, обманувшего блокадницу на 250 тысяч рублей

Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в хищении денег у пожилой местной жительницы, пережившей блокаду Ленинграда. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД РФ Ирина Волк у себя в телеграм-канале.

Хищение средств у пенсионерки. Видео © Telegram / Ирина Волк

Пожилая женщина возле подъезда передала злоумышленнику 250 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 39-летний житель Тверской области, работающий в Петербурге. В отделе полиции он пояснил, что нашёл «подработку» курьером в Интернете от организации, которая якобы помогает пожилым людям, привозя им лекарства.

«Следователем территориального органа МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ», — сказано в публикации.

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Ранее в Санкт-Петербурге воровка проникла в квартиру к 68-летней женщине и украла оттуда мобильный телефон. Она влезла в дом через окно около 02:30 ночи. В это время у пожилой женщины дома спали маленькие дети, но форточнице было всё равно.

Обложка ©

Telegram / Ирина Волк

Владимир Озеров
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