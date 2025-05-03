В Госдуме рассказали, каким категориям граждан повысили пенсию с 1 мая

С 1 мая в России произошло повышение пенсионных выплат для отдельных категорий граждан. Как пояснил депутат Госдумы Алексей Говырин, это не нововведение, а предусмотренная законом мера поддержки для лиц старше 80 лет и инвалидов I группы, чья фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается вдвое.

«Это не нововведение, а уже закреплённая в законе мера, которая касается людей, достигших 80-летнего возраста, а также инвалидов I группы. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается в два раза», — рассказал парламентарий в беседе с RT.

Дополнительно предусмотрена надбавка в размере 1,2 тыс. рублей для пенсионеров, которым требуется уход, за исключением инвалидов с детства I группы. Также увеличены выплаты для пенсионеров, имеющих на иждивении нетрудоспособных членов семьи — им положена дополнительная треть от базовой суммы.

Особое внимание в этом году уделено ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 80-летием Победы. Им назначены единовременные выплаты: инвалиды и вдовы участников войны получат 80 тыс. рублей, а бывшие совершеннолетние узники концлагерей — 55 тыс. рублей.