В Запорожье задержали мужчину в нацистской форме, гулявшего с гранатой

В Запорожье правоохранители задержали 42-летнего местного жителя, который прогуливался по улице в нацистской форме, а при себе у него была граната. Как сообщил сам задержанный, военную форму времён Третьего рейха он приобрёл «в шутку». О ситуации пишет «Страна.ua».

При обыске в его жилище был обнаружен настоящий арсенал: пулемёт, гранатомёт с боеприпасами, шесть гранат, противопехотная мина, около 400 патронов различного калибра, а также орден с нацистской символикой. Следствие предъявило мужчине подозрение по статье 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами), которая предусматривает до 7 лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на период следствия.

Арсенал, обнаруженный дома у задержанного. Фото © Пресс-служба полиции Украины

Примечательно, что обвинения в пропаганде нацистского режима (статья 436-1 УК Украины) задержанному не предъявляют, несмотря на явное использование соответствующей символики.