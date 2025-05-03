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3 мая, 19:13

В Запорожье задержали мужчину в нацистской форме, гулявшего с гранатой

Задержанный житель Запорожья, гулявший с гранатой в нацистской форме. Обложка © Пресс-служба полиции Украины

Задержанный житель Запорожья, гулявший с гранатой в нацистской форме. Обложка © Пресс-служба полиции Украины

В Запорожье правоохранители задержали 42-летнего местного жителя, который прогуливался по улице в нацистской форме, а при себе у него была граната. Как сообщил сам задержанный, военную форму времён Третьего рейха он приобрёл «в шутку». О ситуации пишет «Страна.ua».

При обыске в его жилище был обнаружен настоящий арсенал: пулемёт, гранатомёт с боеприпасами, шесть гранат, противопехотная мина, около 400 патронов различного калибра, а также орден с нацистской символикой. Следствие предъявило мужчине подозрение по статье 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами), которая предусматривает до 7 лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на период следствия.

Арсенал, обнаруженный дома у задержанного. Фото © Пресс-служба полиции Украины

Арсенал, обнаруженный дома у задержанного. Фото © Пресс-служба полиции Украины

Примечательно, что обвинения в пропаганде нацистского режима (статья 436-1 УК Украины) задержанному не предъявляют, несмотря на явное использование соответствующей символики.

Мужчина подорвался на гранате во дворе дома под Воронежем, пострадал ребёнок
Мужчина подорвался на гранате во дворе дома под Воронежем, пострадал ребёнок

Ранее Life.ru рассказывал, как в Екатеринбурге правоохранители провели рейд по выявлению приверженцев неонацистских идей. У них изъяли ножи, кастеты, перцовые баллончики и нацистскую символику.

Юрий Лысенко
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