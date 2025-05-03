В Запорожье задержали мужчину в нацистской форме, гулявшего с гранатой
Задержанный житель Запорожья, гулявший с гранатой в нацистской форме. Обложка © Пресс-служба полиции Украины
В Запорожье правоохранители задержали 42-летнего местного жителя, который прогуливался по улице в нацистской форме, а при себе у него была граната. Как сообщил сам задержанный, военную форму времён Третьего рейха он приобрёл «в шутку». О ситуации пишет «Страна.ua».
При обыске в его жилище был обнаружен настоящий арсенал: пулемёт, гранатомёт с боеприпасами, шесть гранат, противопехотная мина, около 400 патронов различного калибра, а также орден с нацистской символикой. Следствие предъявило мужчине подозрение по статье 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами), которая предусматривает до 7 лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на период следствия.
Арсенал, обнаруженный дома у задержанного. Фото © Пресс-служба полиции Украины
Примечательно, что обвинения в пропаганде нацистского режима (статья 436-1 УК Украины) задержанному не предъявляют, несмотря на явное использование соответствующей символики.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Екатеринбурге правоохранители провели рейд по выявлению приверженцев неонацистских идей. У них изъяли ножи, кастеты, перцовые баллончики и нацистскую символику.