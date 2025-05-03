В МЧС предупредили москвичей о порывах ветра до 17 м/с

По данным синоптиков, в период с 3 по 5 мая в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Главное управление МЧС России по г. Москве призывает жителей и гостей столицы к повышенной бдительности и соблюдению мер предосторожности.

МЧС рекомендует оставлять автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, избегать нахождения рядом с рекламными щитами и другими потенциально опасными объектами, проявлять предельную осторожность за рулём, соблюдать скоростной режим и дистанцию.