В МЧС предупредили москвичей о порывах ветра до 17 м/с
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По данным синоптиков, в период с 3 по 5 мая в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Главное управление МЧС России по г. Москве призывает жителей и гостей столицы к повышенной бдительности и соблюдению мер предосторожности.
МЧС рекомендует оставлять автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, избегать нахождения рядом с рекламными щитами и другими потенциально опасными объектами, проявлять предельную осторожность за рулём, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее в столице Республики Башкортостан произошло ЧП: вывеска кафе, сорванная порывом ветра, едва не стала причиной серьёзной травмы для школьника. Инцидент произошёл на улице Дагестанская. Вывеска упала на голову мальчика, которому на вид было около 11–12 лет. Ребёнка срочно госпитализировали с травмой.