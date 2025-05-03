День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 17:37

В МЧС предупредили москвичей о порывах ветра до 17 м/с

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

По данным синоптиков, в период с 3 по 5 мая в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Главное управление МЧС России по г. Москве призывает жителей и гостей столицы к повышенной бдительности и соблюдению мер предосторожности.

МЧС рекомендует оставлять автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, избегать нахождения рядом с рекламными щитами и другими потенциально опасными объектами, проявлять предельную осторожность за рулём, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Москва встретит май в пуховике: «бегущие волны» принесут холод и ветер
Москва встретит май в пуховике: «бегущие волны» принесут холод и ветер

Ранее в столице Республики Башкортостан произошло ЧП: вывеска кафе, сорванная порывом ветра, едва не стала причиной серьёзной травмы для школьника. Инцидент произошёл на улице Дагестанская. Вывеска упала на голову мальчика, которому на вид было около 11–12 лет. Ребёнка срочно госпитализировали с травмой.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar