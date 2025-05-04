Шествие «Бессмертного полка» прошло 3 мая в Вашингтоне впервые с 2019 года

3 мая в центре Вашингтона прошло шествие «Бессмертного полка». Участники несли портреты своих родственников, которые сражались во время Великой Отечественной войны. Они прошли от Белого дома до мемориала Второй мировой войны, держа в руках красные знамёна.

Бессмертный полк в Вашингтоне. Видео © t.me/polkpress

Это событие стало первым после шестилетнего перерыва. Ранее местные власти при президенте Джо Байдене не давали разрешение на подобные акции.