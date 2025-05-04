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3 мая, 23:55

Шествие «Бессмертного полка» прошло 3 мая в Вашингтоне впервые с 2019 года

Бессмертный полк в Вашингтоне. Обложка © t.me/polkpress

Бессмертный полк в Вашингтоне. Обложка © t.me/polkpress

3 мая в центре Вашингтона прошло шествие «Бессмертного полка». Участники несли портреты своих родственников, которые сражались во время Великой Отечественной войны. Они прошли от Белого дома до мемориала Второй мировой войны, держа в руках красные знамёна.

Бессмертный полк в Вашингтоне. Видео © t.me/polkpress

Это событие стало первым после шестилетнего перерыва. Ранее местные власти при президенте Джо Байдене не давали разрешение на подобные акции.

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Как сообщал Life.ru, до этого в Берлине власти также разрешили провести патриотическую акцию «Бессмертный полк» 9 мая в память о Победе в Великой Отечественной войне. Однако участникам запретили приходить на шествие с георгиевскими ленточками и символами V и Z.

Лия Мурадьян
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