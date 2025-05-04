Создатель «Дневника Хача» Сардаров задолжал налоговой почти полмиллиона рублей

Известный блогер и участник телевизионных шоу Амиран Сардаров, создатель популярного YouTube-канала «Дневник Хача» с 5,7 миллионами подписчиков, оказался в списке налоговых должников. Согласно данным ТАСС, сумма его задолженности перед Федеральной налоговой службой составляет 491 489 рублей.

Информация о долге относится к деятельности Сардарова как индивидуального предпринимателя. Представители правоохранительных структур не уточнили, за какой именно период образовался долг и какие именно налоги остались неуплаченными.