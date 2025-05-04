Создатель «Дневника Хача» Сардаров задолжал налоговой почти полмиллиона рублей
Амиран Сардаров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / amiran495
Известный блогер и участник телевизионных шоу Амиран Сардаров, создатель популярного YouTube-канала «Дневник Хача» с 5,7 миллионами подписчиков, оказался в списке налоговых должников. Согласно данным ТАСС, сумма его задолженности перед Федеральной налоговой службой составляет 491 489 рублей.
Информация о долге относится к деятельности Сардарова как индивидуального предпринимателя. Представители правоохранительных структур не уточнили, за какой именно период образовался долг и какие именно налоги остались неуплаченными.
Ранее появилась информация, что у двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой образовалась задолженность перед ФНС в размере 1 130 123 рублей. Сейчас спортсменка живёт в Испании, однако в России у неё до сих пор остаётся немалый список имущества.