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4 мая, 03:41

Создатель «Дневника Хача» Сардаров задолжал налоговой почти полмиллиона рублей

Амиран Сардаров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / amiran495

Амиран Сардаров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / amiran495

Известный блогер и участник телевизионных шоу Амиран Сардаров, создатель популярного YouTube-канала «Дневник Хача» с 5,7 миллионами подписчиков, оказался в списке налоговых должников. Согласно данным ТАСС, сумма его задолженности перед Федеральной налоговой службой составляет 491 489 рублей.

Информация о долге относится к деятельности Сардарова как индивидуального предпринимателя. Представители правоохранительных структур не уточнили, за какой именно период образовался долг и какие именно налоги остались неуплаченными.

Ранее появилась информация, что у двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой образовалась задолженность перед ФНС в размере 1 130 123 рублей. Сейчас спортсменка живёт в Испании, однако в России у неё до сих пор остаётся немалый список имущества.

Адвокат раскрыл, что грозит Исинбаевой из-за миллионного долга перед налоговой
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Артём Гапоненко
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