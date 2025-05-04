В аэропорту Внуково введён план «Ковёр», задержаны рейсы на прилёт и вылет
Аэропорт Внуково. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Starodubov
В московском аэропорту Внуково введён план «Ковёр». Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, сейчас воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. Причины введения плана не называются.
Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково отправил 17 самолётов на запасные аэродромы из-за плана «Ковёр». Также на днях этот режим вводили в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода.