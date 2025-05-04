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Регион
4 мая, 06:35

В аэропорту Внуково введён план «Ковёр», задержаны рейсы на прилёт и вылет

Аэропорт Внуково. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Starodubov

Аэропорт Внуково. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Starodubov

В московском аэропорту Внуково введён план «Ковёр». Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, сейчас воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. Причины введения плана не называются.

Самолёт Nordwind нарисовал звезду в небе в ожидании отмены «‎Ковра» над Пулково
Самолёт Nordwind нарисовал звезду в небе в ожидании отмены «‎Ковра» над Пулково

Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково отправил 17 самолётов на запасные аэродромы из-за плана «‎Ковёр». Также на днях этот режим вводили в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода.

Никита Никонов
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