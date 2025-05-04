Путин заявил, что у РФ и без ядерного оружия хватит сил одержать победу в СВО

У России есть все необходимые средства, чтобы успешно завершить спецоперацию на Украине. РФ не потребуется использование ядерного оружия, хотя увидеть это хотели бы многие, учитывая количество провокаций. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, фрагмент которой он опубликовал у себя в телеграм-канале.

Путин — о ядерном оружии. Видео © Telegram / Зарубин

По словам Путина, недруги действительно неоднократно пытались вынудить Россию допустить ошибку, однако у страны ни разу не возникло необходимости применить оружие массового поражения. Президент надеется, что и впредь не придётся прибегнуть к такому средству.

«У нас достаточно сил, средств, для того чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом», — заключил глава государства.