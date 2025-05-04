Во Франции возмутились решением властей не приглашать Россию на празднование 80-летия Победы
Кошко: Французы возмущены тем, что РФ не пригласили на мероприятия в День Победы
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Французы недовольны тем, что российские представители не были приглашены на памятные мероприятия, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил один из организаторов акции «Бессмертный полк» Дмитрий де Кошко.
«Присоединиться к «Бессмертному полку» — это способ напомнить всем, что великие победители нацизма — те, кому мы должны, — СССР, все народы стран СССР и России прежде всего», — заявил он.
По словам организатора, акция должна напоминать о том, что Европа не стала нацистской до сих пор благодаря народам Советского Союза. Кошко подчеркнул, что французские власти, отказываясь помнить об этом, решили не приглашать РФ на празднование.
Напомним, ранее стало известно, что Париж в этом году снова не стал приглашать дипломатов российского посольства на мероприятия по случаю Дня Победы. Например, представители РФ не будут присутствовать на акции «Бессмертный полк», которая пройдёт в столице Франции 8 мая по маршруту от площади Революции до кладбища Pere Lachaise.