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Регион
4 мая, 09:26

Во Франции возмутились решением властей не приглашать Россию на празднование 80-летия Победы

Кошко: Французы возмущены тем, что РФ не пригласили на мероприятия в День Победы

Фото © Shutterstock / FOTODOM / barmalini

Фото © Shutterstock / FOTODOM / barmalini

Французы недовольны тем, что российские представители не были приглашены на памятные мероприятия, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил один из организаторов акции «Бессмертный полк» Дмитрий де Кошко.

«Присоединиться к «Бессмертному полку» — это способ напомнить всем, что великие победители нацизма — те, кому мы должны, — СССР, все народы стран СССР и России прежде всего», — заявил он.

По словам организатора, акция должна напоминать о том, что Европа не стала нацистской до сих пор благодаря народам Советского Союза. Кошко подчеркнул, что французские власти, отказываясь помнить об этом, решили не приглашать РФ на празднование.

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Напомним, ранее стало известно, что Париж в этом году снова не стал приглашать дипломатов российского посольства на мероприятия по случаю Дня Победы. Например, представители РФ не будут присутствовать на акции «Бессмертный полк», которая пройдёт в столице Франции 8 мая по маршруту от площади Революции до кладбища Pere Lachaise.

Наталья Афонина
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