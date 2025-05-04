Французы недовольны тем, что российские представители не были приглашены на памятные мероприятия, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил один из организаторов акции «Бессмертный полк» Дмитрий де Кошко.

«Присоединиться к «Бессмертному полку» — это способ напомнить всем, что великие победители нацизма — те, кому мы должны, — СССР, все народы стран СССР и России прежде всего», — заявил он.

По словам организатора, акция должна напоминать о том, что Европа не стала нацистской до сих пор благодаря народам Советского Союза. Кошко подчеркнул, что французские власти, отказываясь помнить об этом, решили не приглашать РФ на празднование.