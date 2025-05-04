Желание российской туристки уснуть под шум океана обернулось кражей её последних денег

Российская туристка с двумя детьми потеряла почти все свои деньги во время отдыха на Шри-Ланке. Милу обокрали в отеле Citrus в Теранагаме, где она остановилась с семьёй. Из её номера на четвёртом этаже в ночь на 1 мая пропали 200 долларов, сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам пострадавшей, это были практически последние деньги, которые семья отложила на покупку сувениров и подарков. Мила объяснила, что на ночь специально оставила балкон открытым, чтобы наслаждаться звуками океана. Злоумышленники же скорее всего проникли в номер через соседние, незанятые комнаты.

Когда россиянка обнаружила пропажу, то обратилась к администратору отеля, но тот лишь высмеял её и отказался разбираться в случившемся. Мила обратилась в полицию, правоохранители попытались уладить конфликт, попросив администрацию отеля посодействовать и оплатить её счет в размере 22 000 ланкийских рупий (около 6 000 рублей). Однако менеджер отеля в ответ начал угрожать, предупреждая о возможных проблемах, если семья не погасит всю сумму.