Ким Чен Ын проверил, как в Северной Корее строят танки и остался доволен

Лидер КНДР отметил «большой прогресс в ключевых технологиях корейских танков». По его словам, армия и дальше будет придерживаться курса на развитие бронетехники.

А ранее Ким Чен Ын представил новый эсминец для защиты от «наглых империалистических пиратов». В своей речи он подчеркнул, что спуск корабля на воду — это не просто значимое событие, но и важный шаг в создании сильного флота, который будет защищать суверенитет страны.