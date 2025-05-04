Ким Чен Ын проверил, как в Северной Корее строят танки и остался доволен
Ким Чен Ын посетил завод в КНДР и заявил о «второй бронетанковой революции»
Обложка © ЦТАК
Глава КНДР Ким Чен Ын посетил танкостроительный завод в рамках кампании по модернизации Вооружённых сил Северной Кореи. Об этом сообщает ЦТАК.
Ким Чен Ын изучает танк. Фото © ЦТАК
Лидер КНДР отметил «большой прогресс в ключевых технологиях корейских танков». По его словам, армия и дальше будет придерживаться курса на развитие бронетехники.
Инспекция Ким Чен Ына. Фото © ЦТАК
«Создание передовых танков и бронемашин — залог второй революции бронетанковых войск и важный этап укрепления обороноспособности», — сказал северокорейский политик.
А ранее Ким Чен Ын представил новый эсминец для защиты от «наглых империалистических пиратов». В своей речи он подчеркнул, что спуск корабля на воду — это не просто значимое событие, но и важный шаг в создании сильного флота, который будет защищать суверенитет страны.