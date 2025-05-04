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4 мая, 19:31

«Вас примут любым»: Опытные туристы раскрыли главную проблему приезжающих в Индию

Российские туристы рассказали, что Индия превосходит европейскую цивилизацию

Индия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SNEHIT PHOTO

Индия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SNEHIT PHOTO

Индия превосходит европейскую цивилизацию, уверены россияне Наталья и Сергей Очинян, которые более 15 лет путешествуют по этой дивной азиатской стране. В интервью РИА «ФедералПресс» они поделились своими наблюдениями, а также раскрыли главную проблему приезжающих в Индию.

Супруги отметили, что страх перед Индией заставляет туристов отгородиться от неё. Конечно, с одной стороны, там много бедных и неопрятных людей, присутствует неприятный запах и грязь. Однако с другой стороны страна является бескрайним источником духовности, который превосходит европейскую цивилизацию. Индия способна подарить удивительные эмоции.

«Индия принимает тебя таким, какой ты есть. И здесь вы действительно можете раскрыться. Здесь вас примут любым, без каких-либо шаблонов и условностей, и это освобождает, дает ощущение внутренней свободы, и это очень ценно», — подчеркнула Наталья.

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Борис Эльфанд
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