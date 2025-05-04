«Не любил вспоминать»: Россиянам рассказали о легендарном советском актёре, скрывавшем боевые подвиги

Известный комедийный актёр, снявшийся в фильме «В бой идут одни старики» и «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» Алексей Смирнов долгое время скрывал, что прошёл Великую Отечественную войну, дослужился до лейтенанта, получил множество наград, включая орден Красной Звезды и ордена Славы II и III степеней. Об этом рассказали наши коллеги с НТВ.

Узнали о прошлом его коллеги во время гастролей ленинградского Театра музыкальной комедии в Астрахани в 1954 году. Актёры отправились на пикник и заметили у костра военных. Смирнов вышел вперёд, отдал честь и представился маршалу Жукову. Как оказалось, он служил с 1941 года, участвовал в ожесточённых боях под Ельней.

После войны Смирнов также снялся в фильме «В бой идут одни старики», где произнёс фразу «Когда кончится война, вернёмся мы сюда…». Она была снята в первый день съёмок и сразу после команды «стоп мотор» Смирнову стало плохо и его увезли на скорой. Через несколько дней он вернулся и заявил, что не сможет повторить данный момент. В итоге в фильме оставили именно первый, репетиционный дубль.

За проявленное мужество и стойкость Алексей Смирнов был награждён многочисленными наградами. Однако он не любил вспоминать войну и почти ничего о ней не рассказывал.