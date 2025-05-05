Автомобиль покойного папы римского станет медпунктом для детей в Газе

Автомобиль покойного папы римского Франциска превратится в передвижной медицинский пункт для детей в секторе Газа. Таким было желание самого понтифика. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

«Папамобиль, которым пользовался папа Франциск, будет переоборудован в небольшую передвижную медицинскую станцию для детей Газы», — указано в материале.

По информации издания, перед смертью папа обратился с этой просьбой к благотворительной организации Caritas в Иерусалиме. Автомобиль уже передали организации. Она совместно с шведским отделением Caritas занимается его оснащением.