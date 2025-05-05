День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 00:21

Автомобиль покойного папы римского станет медпунктом для детей в Газе

Автомобиль папы римского. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Автомобиль папы римского. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Автомобиль покойного папы римского Франциска превратится в передвижной медицинский пункт для детей в секторе Газа. Таким было желание самого понтифика. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

«Папамобиль, которым пользовался папа Франциск, будет переоборудован в небольшую передвижную медицинскую станцию для детей Газы»,указано в материале.

Трамп пошутил о желании стать новым папой римским
Трамп пошутил о желании стать новым папой римским

По информации издания, перед смертью папа обратился с этой просьбой к благотворительной организации Caritas в Иерусалиме. Автомобиль уже передали организации. Она совместно с шведским отделением Caritas занимается его оснащением.

Напомним, что после смерти Франциска МИД Израиля сначала опубликовал, а после удалил соболезнования из своих аккаунтов. Эксперты решили, что это связано с критической позицией папы по отношению к действиям Израиля в конфликте с ХАМАС в секторе Газа.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Сектор Газа
  • Папа римский
  • Умер папа римский
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar