В Госдуме призвали проверить законность выдачи жилья мигрантам за счёт государства

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил официальное письмо генеральному прокурору России Игорю Краснову. В своём обращении он попросил начать проверку законности предоставления жилья мигрантам за счёт средств государственного бюджета.

По словам депутата, в последнее время зафиксирован рост числа случаев неправомерного получения мигрантами субсидий на жилье и жилищных сертификатов. Миронов заявил, что такое происходит по всей стране.

«Наблюдается тревожная тенденция с обеспечением вчерашних мигрантов жильём за счёт государственного бюджета и в обход коренных жителей страны, которые десятилетиями не могут улучшить свои жилищные условия», — приводит ТАСС его слова.