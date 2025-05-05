В Госдуме призвали проверить законность выдачи жилья мигрантам за счёт государства
Миронов попросил ГП проверить законность выдачи жилья мигрантам
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Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил официальное письмо генеральному прокурору России Игорю Краснову. В своём обращении он попросил начать проверку законности предоставления жилья мигрантам за счёт средств государственного бюджета.
По словам депутата, в последнее время зафиксирован рост числа случаев неправомерного получения мигрантами субсидий на жилье и жилищных сертификатов. Миронов заявил, что такое происходит по всей стране.
«Наблюдается тревожная тенденция с обеспечением вчерашних мигрантов жильём за счёт государственного бюджета и в обход коренных жителей страны, которые десятилетиями не могут улучшить свои жилищные условия», — приводит ТАСС его слова.
Ранее Life.ru рассказывал, что мэр города Нижнекамск Муллин подал в отставку после выдачи жилищного сертификата многодетной семье мигрантов. В администрации тогда отметили, что на получение таких документов могут претендовать лишь граждане РФ.