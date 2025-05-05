В ХМАО ФСБ задержала мужчину за подготовку теракта на железной дороге

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО) сотрудники Федеральной службы безопасности задержали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге по заданию запрещённой в России украинской военизированной организации. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Тюменской области.

По информации ведомства, гражданин России планировал совершить террористический акт на объекте железнодорожного транспорта. По заданию куратора он должен был установить самодельное взрывное устройство на участке Свердловской железной дороги. Это устройство должно было разрушить железнодорожный подвижной состав.

Следствие считает, что подозреваемый разделял взгляды запрещённой в России украинской военизированной организации. Он вступил в сговор с её членом через мессенджер Telegram.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (приготовление к теракту). Задержанный арестован, ему грозит до 20 лет лишения свободы.